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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- كيلو السكر ينافس سعر الدولار بالأسواق.. سعر السكر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في مصر، ارتفع سعر السكر بجميع الأسواق المحلية مما اثار غضب المواطنين كونة أحد السلع الأساسية ومن أهم السلع لدي العديد من المواطنين.

حيث يتراوح سعر كيلو السكر بين 37 و45 جنيه داخل المحلات التجارية ولكن في الفترة السابقة تراوح سعر الكيلو بين 27 و30 جنيه فقط، ولكن لم نمضى من الوقت الكثير حتي يزداد سعر الكيلو اكثر من 10 و15 جنية، مما جعل المواطنين تبحث وتتابع أسعار السكر بشكل يومي مثلما تتابع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري يوميًا من خلال محرك البحث العالمي "جوجل".

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الموضوع التالي أسباب ارتفاع سعر السكر بالأسواق وسعر السكر على بطاقات التموين وبعض المنتحات الأخرى.

سعر كيلو السكر اليوم

في الحقيقة يصرف كل من الزيت والسكر وعدد من السلع الأخرى على بطاقات التموين من خلال وزارة التموين، يتم صرف سعر الكيلو من السكر بنحو 12.60 جنيه بينما تصرف زجاجة الزيت ال 800 جرام بنحو 30 جنيه وهذا بالطبع للفرد الواحد، من الجانب الآخر يصرف الكيلو من السكر الحر بنحو 27 جنيه وهذا لكل بطاقة تحمل فقط فردين أو ثلاثة لكن في حال أن العدد أكثر من ذلك يتم صرف عدد 2 كيلو من السكر أيضًا بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، أعلنت الوزارة أن سوف يتم صرف كيلو السكر على البطاقة التموينية بهذا السعر 27 جنيه بشكل مستمر.

أسباب زيادة سعر السكر فى مصر

في الواقع اجتمعت لجنة الزراعة والري برئاسة الاستاذ هشام الحصري وفي هذه اللجنة تم مناقشة الطلبات المقدمة والخاصة بسعر توريد بنجر السكر، قد زادت تكاليف إنتاجه الزراعية وتم الإفادة بأن العائد الخاص بمحصول البنجر أقل بشكل كبير من تكاليف الزراعة وهذا نتج عنه قلة زراعة بنجر السكر مصر فبالتالي ارتفع سعر السكر، كما انخفضت المساحات الزراعية نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة، لكن المتحدث الرسمي لوزارة التموين صرح بأن نسبة توريد قصب السكر تبلغ 928035 طن والسكر الذي ينتج من تلك الكمية يبلغ نحو 88055 وسوف يتم استقبال سبعة مليون طن لإنتاج سبعة مليون طن سكر.

عاجل- كيلو السكر ينافس سعر الدولار بالأسواق.. سعر السكر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في مصر

سعر السكر وعدد من السلع الأخرى بالأسواق المحلية