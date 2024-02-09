نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «تويوتا مصر» ترفع أسعار سيارات «كورولا» 650 ألف جنيه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "تويوتا مصر" لشبكة موزعيها عن زيادة في أسعار سيارات تويوتا كورولا، حيث تتراوح الزيادة بين 550 إلى 650 ألف جنيه لفئات محددة متاحة في السوق المحلية.

تمتلك "كورولا" محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن "تويوتا"، يبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 6.8 لتر لكل 100 كم.

تتميز سيارات تويوتا كورولا بتوفير مجموعة من وسائل الأمان والسلامة، بما في ذلك وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة للفرامل، بالإضافة إلى مثبت السرعة وحساسات الركن الأمامية والخلفية، وغيرها.

وتأتي السيارة مجهزة بتجهيزات خارجية متقدمة، من بينها مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، رشاشات للمصابيح الأمامية، مرايات ضم كهربائية، حساسات مطر آلية، عتبة رياضية داخلية، فتحة سقف، وجنوط رياضية، والعديد من المزايا الأخرى.