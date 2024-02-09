نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى ثابت: مصر لديها جيش عظيم لن يسمح بنجاح أي مؤامرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، إن مصر تتعرض إلى مؤامرة تاريخية، وهناك محاولات على مدار التاريخ تستهدف النيل من مصر، لافتا إلى أن ما يحدث في ليبيا والسودان وسوريا والعراق أو غزة الهدف منه النيل من مصر.

وأضاف الدكتور مصطفي ثابت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تسريب هاتفي بين اللواء الراحل عمر سليمان والقذافي كشف فيها كل خيوط المؤامرة التي تتعرض لها مصر وكيفية تصدى تعامل أجهزة الدولة المصرية معها إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو وصححت المسار.

وحذر رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، من الفوضى، مؤكدا أن الفوضى لا تأتي إلا بفوضى، ومصر ما زالت تعاني اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا نتيجة الفوضى التي كادت أن تعصف بالبلاد، مؤكدا أن سيناريو الفوضى الكارثي لن يحدث أبدا لأن مصر ربنا حافظها ومصر لديها جيش عظيم لن يسمح بنجاح أي مخطط أو مؤامرة للنيل من مصر.