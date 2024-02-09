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أحمد جودة - القاهرة - سعر النحاس الخردة.. سعر كيلو النحاس اليوم في الاسواق فبراير 2024، يعد النحاس من المعادن الهامة المتطلب وجودها في العديد من المصنوعات المعدنية، ويعتبر ذات اهمية ضخمة في الأسواق سواء كان النحاس الأحمر أو النحاس الأصفر سواء كان النحاس جديد أو نحاس خردة.

ويذكر أنه يوجد العديد من أنواع النحاس المختلفة يتم استخدامها في صناعات عديدة منذ القدم بدايًة من صناعة الأسلاك الكهربائية إلى عمل الأواني الصحية، من خلال مقالنا هذا سنوضح لك بشكل تفصيلي أسعار النحاس بمصر اليوم.

كم سعر النحاس الخردة اليوم؟

النحاس إحدى المعادن المتعدد الاستخدامات وهو له أهمية كبيرة للغاية لأنه يدخل في صناعات كثيرة من بينها إنتاج الكهرباء وصناعة التوصيلات الكهربائية كما أنه يتم استغلاله في عمل الأكواب والأواني النحاسية بالإضافة لذلك يتم استخدامه في عمل قطع الإكسسوارات والحلي، في الحقيقة تختلف أسعار النحاس كل يوم بسبب تقلبات السوق ونتيجة العوامل الاقتصادية التي تؤثر عليه.

استخراج النحاس

بالنسبة لاستخراج النحاس فهو يتم عن طريق مجموعة مختلفة من عمليات التعدين، أما عن تشكيله فهو يتم في مرحلة لاحقة حتى يستخدم في مجموعة صناعات مختلفة، نحيطك علمًا أن إعادة التدوير جزء هام في تصنيع الألواح النحاسية لأن يتم الاعتماد على إعادة تصنيع كل من المواد القديمة والخردة لإنتاج كميات جديدة من ذلك المعدن القيم.

سعر النحاس الأحمر الخردة الخشن يصل إلى 258 جنيه مصري بينما يصل سعر النحاس الأحمر الخردة الناعم إلى 240 جنيه مصري، أما سعر النحاس الأحمر الخردة اللامع فهو يبدأ من 260 جنيه مصري.

سعر كيلو النحاس الأصفر فى مصر؟

النحاس الأصفر سعره منخفض مقارنًة بالأنواع الأخرى والسبب يمكن في اختلاطه بعدد من المعادن مثل القصدير الألومنيوم والحديد وما إلى ذلك وأيضًا لأنه بدخل في الكثير من الاستخدامات مثل تزيين المباني والزخارف وعمل الآلات الموسيقية:

يقع سعر الكيلو من النحاس الجديد بين 298 و310 جنيه مصري بينما يصل سعر النحاس الأصفر الخردة إلى 220 جنيه مصري.

الفرق بين النحاس الاحمر والاصفر

لون النحاس الأحمر هو الأحمر الغامق لكن النحاس الأصفر ذو لون ذهبي ويتضح الفرق بينهما في الآتي:

النحاس الأصفر

هو خليط من النحاس والزنك، على الرغم من أنه الأقل سعرًا إلا أنه يستخدم بشكل أكبر في السوق وهو يتم استخدامه في عمل الديكورات المنزلية والمسامي.

النحاس الأحمر