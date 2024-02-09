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أحمد جودة - القاهرة - إعلان وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة: احصل على الدعم اللازم.. في الساعات الأخيرة، شهدت عمليات البحث تصاعدًا ملحوظًا للعثور على رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة. أعلنت وزارة القوى العاملة هذا الإعلان الهام عبر موقعها الرسمي وصفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يأتي هذا الإعلان كخطوة مهمة لفتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، والتي تُعتبر من بين الوسائل الرئيسية لتقديم الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الأخيرة. تتيح هذه الفقرة التفصيل حول كيفية الحصول على الدعم ورابط التسجيل في هذه المنحة المهمة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يبحث جميع المواطنين من أصحاب العمالة الغير منتظمة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة ويتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة كل ثلاثة أشهر بقيمة 1000 جنيه، ويعيش الكثير من المواطنين ظروف اقتصادية صعبة بسبب التضخم الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتم صرف منحة العاملة الغير منتظمة لأول مرة أثناء تفشي فيروس كورونا وفقد الكثير من أصحاب المهن الحرة أعمالهم بسبب الحجر الصحي في هذه الفترة.



ما هي الاوراق المطلوبة للتقديم في منحة العمالة الغير منتظمة؟

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصرف منحة العمالة الغير منتظمة للكثير من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة وذلك لمساندة الكثير من المواطنين في تحمل أعباء المعيشة وغلاء الاسعار خلال الفترة الأخيرة الماضية وإليكم الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

تقديم ما يثبت مهنة العامل في العمالة الغير منتظمة.

تقديم ما يثبت محل إقامة المواطن.

