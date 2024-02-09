نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2024 ومزايا الحصول على البطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثير استخراج "كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات" استفهام الكثيرين، ويعد هذا الكارت جزءًا من مجموعة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقات. تهدف الوزارة دائمًا إلى توفير خدمات متنوعة لهذه الفئة، ومن بين هذه الخدمات، استخراج كارت الخدمات المتكاملة لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من مزاياه، بما في ذلك الحصول على معاش شهري والعلاج المجاني واستخدام وسائل المواصلات بتكلفة منخفضة، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التعليم وغيرها من الامتيازات.

وتتعهد الوزارة بتيسير عملية استخراج هذا الكارت، وفيما يلي سنقوم بشرح كيفية القيام بذلك.

خطوات الاستعلام عن طلب كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات

يمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة فقط من خلال الرقم القومي وذلك عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة التضامن الاجتماعي وذلك حتى تتمكن من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

وذلك حتى تتمكن من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة. اضغط فوق أيقونة الاستعلام عن الطلب بعدها ادخل الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 بشكل صحيح دون أي أخطاء.

سيتم نقلك إلى صفحة خاصة بالبيانات والتي توضح إذا قد تم الموافقة على استخراج كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك أو ما زال الطلب الخاص بك قيد المراجعة.

حالات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

بطاقات الخدمات المتكاملة التي تكون باللون الأخضر تشير إلى الإعاقات بالدرجة المتوسطة تحت المرحلة الثانية وهي كالآتي:

التشوهات أو الإصابات بالعمود الفقري.

الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات.

الإصابة بحالات الجذام.

كذلك في حالة بتر طرف اليد أو القدم وأما بتر الأصبع سواء بالقدمين أو اليدين لا يعد ضمن الإعاقات المتوسطة.

في حالات الإصابة بتيبس المفصل.

مزايا استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

إذا كنت تعاني من أي من الإعاقات المتوسطة التي تم ذكرها بالأعلى يمكنك استخراج كارت الخدمات المتكاملة للعديد من المزايا التي اوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي لمن يحمل الكارت ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

يمكنك الجمع بين معاشين.

ستحصل على تخفيضات كبيرة على استخدام وسائل النقل والمواصلات العامة.

يمكنك التعيين بالنظام الإداري للدولة وذلك بنسبة 5% من عدد العاملين لحاملي كارت الخدمات المتكاملة.

كما يمكنك الدمج بمختلف المدارس والجامعات المصرية.

ومن ضمن مزايا الكارت أيضًا الاعفاء من دفع الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات الواردة من الخارج.

كذلك الإعفاء من دفع الضرائب.