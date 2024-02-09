نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الذهب بكام دلوقتي” اعرف أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الجمعة 9 فبراير 2024 في سوق الصاغه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الذهب بكام دلوقتي" اعرف أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الجمعة 9 فبراير 2024 في سوق الصاغه، "ما هي أسعار الذهب اليوم في مصر؟"، هذا ما يبحث عنه الكثيرون في يومنا هذا في الجمعة 9 فبراير 2024، يُعرَض الذهب بعيار 21 قيراطًا للبيع في محلات الصاغة بالمصنعية.

بعد الارتفاع الذي شهده اليوم، يبحث العديد عن أسعار الذهب اليوم في مصر بعيار 21 وفقًا للمصنعية، حيث يُعتبر عيار 21 من أكثر الأعيرة تداولًا وبيعًا في الصاغة المصرية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 3،600.0 جنيه مصري.

يستمر الذهب في ارتفاعه بين الحين والآخر في محلات الصاغة، لذا دعونا نقدم لكم الآن بالتفصيل أسعار الذهب اليوم في مصر بعيار 21 وفقًا للمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وصل سعر 1 جرام ذهب عيار 21 نحو 3،600.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 5 جرام ذهب عيار 21 نحو 18،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 10 جرام ذهب عيار 21 نحو 36،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 25 جرام ذهب عيار 21 نحو 90،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 50 جرام ذهب عيار 21 نحو 180،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 100 جرام ذهب عيار 21 نحو 360،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 500 جرام ذهب عيار 21 نحو 1،800،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 1000 جرام ذهب عيار 21 نحو 3،600،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 5000 جرام ذهب عيار 21 نحو 18،000،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

وصل سعر 10000 جرام ذهب عيار 21 نحو 36،000،000.0 جنيه مصري في الصاغة المصرية.

اسعار الذهب اليوم في مصر

اليوم سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيه مصري للبيع 4171 جنيه مصري للشراء.

اليوم سجل سعرالذهب عيار 22 نحو 3771 جنيه مصري للبيع 3823 جنيه مصري للشراء.

اليوم سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيه مصري للبيع 3650 جنيه مصري للشراء.

اليوم سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيه مصري للبيع 3128 جنيه مصري للشراء.

اليوم سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2057 جنيه مصري للبيع 2086 جنيه مصري للشراء.

اليوم سجل سعر أونصة الذهب نحو 127960 جنيه مصري للبيع 129733 جنيه مصري للشراء.

اليوم سجل سعر الجنيه الذهبنحو 28800 جنيه مصري للبيع 29200 جنيه مصري للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 28800 جنيه مصري للبيع 29200 جنيه مصري للشراء.