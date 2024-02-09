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أحمد جودة - القاهرة - تراجع في أسعار الحديد.. سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز للمستهلكين والتجار، الكثير من التجار والمستهلكين يولون اهتمامًا كبيرًا لمعرفة سعر الحديد اليوم في مصر، خاصة حديد عز، نظرًا لدوره البارز في تلبية احتياجات الصناعة المصرية والإقليمية للصلب، تعتبر شركة حديد عز واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الصلبية عالية الجودة، مثل الألواح والشرائط والأسلاك والأقضية، وغيرها.

إضافة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية، تقوم شركة حديد عز بدور هام في دعم الاقتصاد المصري عبر توفير فرص عمل للكثير من العمال المصريين وتعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الثقيلة.

يتمتع مصنع حديد عز بتكنولوجيا متطورة ومعدات حديثة، مما يمكنه من إنتاج منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات السوق المحلية والدولية بفضل هذه الجهود، تسهم الشركة بشكل كبير في تعزيز الصناعة المصرية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الصلب.

حديد عز يلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي مصر، تتأرجح أسعار حديد عز بانتظام وتتلقى تسميات مختلفة من حين لآخر.

سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز

يصل السعر للموزع 49،921 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر الإسترشادى لبيع تجار الجملة 51،169 جنيه للطن تسليم أرض المخزن، كما يصل السعر الإسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 51،718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

اسعار الحديد اليوم في مصر