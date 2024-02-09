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أحمد جودة - القاهرة - تنافس جديد في الأسعار.. تعرف على سعر الفراخ البيضاء اليوم في مصر، سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق التجارية في مصر يوم الجمعة 9 فبراير 2024 يُعرَف بشعار "الفراخ في ذمة الله"، يثير العديد من المواطنين استفسارهم حول سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق التجارية، خاصة في يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، حيث سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا.

سعر الفراخ البيضاء.. وبحسب بيانات بورصة الدواجن، بلغ سعر الكيلو اليوم قيمة 88 جنيهًا، مما يشكل زيادة بقيمة 2 جنيه عن السعر السابق، يقدم هذا المقال نظرة عامة على أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق التجارية.

سعر الفراخ البيضاء.. سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

يرغب الكثير من المواطنين في متابعة سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم والتي قد سجلت ارتفاع جديد في بداية معاملات اليوم الخميس الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وقد سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 88 جنيه للكيلو، كما تصل للمستهلك نحو من 90 إلى 95 جنيه.

كما أنه قد استقرت اليوم الخميس سعر كيلو الفراخ الساسو نحو من 107 جنيه إلى 108 جنيه، كما تصل للمستهلك نحو من 110 إلى 115 جنيه، بينما قد ارتفعت اليوم سعر الفراخ البلدي نحو 140 جنيه، وعلى ان تصل للمستهلك نحو 145 جنيه، كما أنه قد استقر سعر الفراخ الأمهات الأبيض نحو 78 جنيه، لتصل للمستهلك نحو من 80 إلى 85 جنيه، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على أسعار الكتاكيت والبيض.

سعر الفراخ البيضاء.. سعر كرتونة البيض اليوم

واما عن ما هو سعر كرتونة البيض اليوم، سجل البيض الأحمر نحو سعر 148 جنيه إلى 149 جنيه للكرتونة في بورصة الدواجن، وكما تصل للمستهلك نحو من 155 إلى 160 جنيه، بينما سجل سعر البيض الأبيض نحو سعر 146 جنيه إلى 147 جنيه للكرتونة في بورصة الدواجن وتصل للمستهلك من 153 إلى 158 جنيه، كما إنه قد سجل سعر البيض البلدي نحو سعر 144 جنيه إلى 145 جنيه للكرتونة في بورصة الدواجن، وتصل للمستهلك من 150 إلى 155 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقر اليوم الخميس كتكوت أبيض شركات يوم 30 جنيه إلى 36 جنيه

استقر اليوم الخميس كتكوت أبيض قطعان يوم 30 جنيه إلى 30.25 جنيه

استقر اليوم الخميس كتكوت ساسو يوم 11 جنيه إلى 12 جنيه

استقر اليوم الخميس كتكوت ساسو بيور يوم 12 جنيه إلى 13 جنيه

من الجدير بالذكر أنه يتراوح سعر كيلو البانية في الأسواق التجارية من 180 جنيه إلى 190 جنيه اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.