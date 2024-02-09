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أحمد جودة - القاهرة - خطوات تجديد جواز السفر المصري.. " اعرف المطلوب"، سنقدم لكم من خلال هذا المقال الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر المصري لعام 2024، حيث يبحث العديد من المصريين عن طرق تجديد جواز السفر، إن الجواز المصري يعتبر واحدًا من أهم الوثائق الرسمية التي تمكن الفرد من السفر خارج مصر، لذا من الضروري أن يكون الجواز ساري المفعول في حال رغبة الشخص في السفر.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الموضوع التالي كل ما تريد معرفتة حول خطوات تجديد جواز السفر المصري.

لقد قامت مصلحة الجوازات المصرية بتحديد صلاحية جواز السفر المصري، حيث يستمر هذا الجواز لمدة تصل إلى سبع سنوات، ولا تزيد الصلاحية عن تلك المدة، لأنه بعد مرور تلك المدة يصبح الجواز منتهي الصلاحية وغير ساري المفعول، وهناك عدة مستندات وأوراق يتم تقديمها من أجل استكمال عملية تجديد جواز السفر المصري، وإليكم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر المصري، والتي تتمثل في:

إحضار بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يرغب في تجديد جواز السفر، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول.

إحضار شهادة ميلاد للأشخاص الذين يكونون أصحاب أعمار أقل من 16 سنة.

تقديم عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

يجب توضيح الحالة الاجتماعية للشخص، سواء كان أعزب أو متزوج أو مطلق، ويتم إرفاق وثيقة الزواج إذا كان متزوج، أو تقديم قسيمة الطلاق إذا كان مطلق.

يجب على الذكور تقديم شهادة تثبت وتؤكد حالة الفرد من التجنيد، ويستثنى المواطنين الذين أعمارهم أقل من 19 عام.

يتم إحضار جواز السفر المصري القديم وتقديمه إلى الجهة المعنية.

في حالة إذا كان المتقدم طالب ينبغي عليه أن يقوم بتقديم إفادة من مكان الدراسة أو المؤسسة التعليمية التي يلتحق بها.

يتم إحضار وتقديم شهادة المؤهل الدراسي للفرد الراغب في تجديد جواز السفر المصري الخاص به.

خطوات تجديد جواز السفر المصري لعام 2024

بعد أن ذكرنا لكم أهم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر المصري في الفقرة السابقة، سوف نوضح لكم الآن طريقة تجديد جواز السفر المصري، وهناك عدة خطوات يجب أن تتم من أجل أن تتم عملية تجديد جواز السفر المصري منتهي الصلاحية، ويجب الذهاب إلى مكتب الجوازات والهجرة من أجل تجديده، وهذه الخطوات هي كالآتي:

يجب الحصول على نموذج 29 جوازات، وهو يكون عبارة عن استمارة جواز سفر، وهذه النموذج من مصلحة الجوازات، ثم يتم ملء النموذج بالبيانات المطلوبة، مثل الاسم وغيره من البيانات. يتم التوجه إلى مكتب مراجعة الأوراق، ويتم تسليم الصور لهم، وسوف يتم لصق هذه الصور. بالنسبة للطلاب يجب تقديم شهادة معتمدة وموثقة من الكلية أو الجهة التعليمية. بالنسبة للذكور يتم تقديم شهادة قيد توضح الموقف التي يخص هذا الفرد من التجنيد، أما الذكور أقل من 19 عام يتم تأجيل التجنيد لهم. أما في حالة الأشخاص غير الحاصلين على مؤهل يتم إيداع رسوم التأمينات الخاصة بجواز السفر من خلال البنك الأهلي أو بنك مصر لصالح مصلحة الجوازات والهجرة. من حق الشخص استرداد واسترجاع المبلغ الخاص بالتأمين بعد استخراج جواز السفر، ويمكن استرجاعه أيضًا في حالة إلغاء استخراج الجواز. يجب دفع كافة الرسوم ويتم استلام إيصال بهذه الرسوم.

تجديد جواز السفر المصري المستعجل

لقد قامت مصلحة الجوازات والهجرة بتوفير فرصة تجديد جواز السفر المصري بطريقة مستعجلة، حيث لا يستغرق الجواز أي وقت عند استخراجه، وذلك من خلال تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ثم التوجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة التي يكون تابع لها الفرد الراغب في تجديد جواز السفر الخاص به.

ويتم تقديم نموذج أو طلب مستعجل بمقابل دفع رسوم إضافية بسبب الخدمة المستعجلة، ويتم استلام جواز السفر المصري خلال 24 ساعة فقط لا غير، ولا يستغرق فترة أطول من هذه المدة.

لقد ذكرنا لكم بالتفصيل أهم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر المصري في عام 2024، حيث يُعد تجديده ليس بالأمر الصعب، ولكن يجب أن تتوفر جميع المستندات التي تسرع من عملية تجديد الجواز، والحصول عليه في أسرع وقت ممكن، كما أن هناك خدمة التجديد لهذا الجواز في شكل مستعجل، حيث تتيح هذه الخدمة إلى كل شخص يرغب في السفر في أقرب وقت ممكن أن يحصل على الجواز بشكل فوري.