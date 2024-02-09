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أحمد جودة - القاهرة - كيفية تسجيل محامي بوابة مصر الرقمية 2024 "اعرف التفاصيل"، يزداد الاهتمام في الآونة الأخيرة بطريقة تسجيل المحامين عبر بوابة مصر الرقمية، إذ تُعتبر هذه المنصة الإلكترونية مصدرًا للعديد من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات وقد وصلت عدد الخدمات المُقدمة عبر هذه البوابة إلى سبعين خدمة متنوعة، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات بسرعة ويسر للمواطنين.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن لمعلومات المطلوبة لتسجيل محامي على البوابة

كيفية تسجيل محامي في البوابة الرقمية

تعد من أسهل عمليات التسجيل في البوابة الرقمية المصرية على الإطلاق، تأكد أولًا أنك تملك حسابًا على البوابة ثم اتبع الخطوات التالية:

ادخل على موقع البوابة الرقمية "من هنا". من قائمة الخدمات الظاهرة يتم اختيار "المحاكم". تحديد خيار "تسجيل محامٍ". ستظهر نافذة لتسجيل بيانات الدخول. النقر على كلمة "ابدأ الخدمة". ستظهر لك قائمة الشروط والأحكام، يمكنك الاطلاع عليها. ثم الضغط على خانة موافق إن كانت مناسبة لك. ثم الضغط على "التالي". ستظهر لك خانات فارغة وعليك ملأها ببياناتك الشخصية المطلوبة. تدوين درجة التسجيل في الاتحاد. إدخال رقم التسجيل بجوار رقم التسجيل البريدي. تأكيد إدخال بريدك الإلكتروني الخاص بك في خانة البريد الإلكتروني. إرفاق بعض الصور الخاصة بك للتسجيل في الخدمة.

المعلومات المطلوب لتسجيل محامي على البوابة

في إطار معرفة كيفية تسجيل محامي في البوابة الرقمية، فنجد بعض المعلومات المهمة التي يجب التأكد من توفرها عند إجراء التسجيل، وهي تتمثل فيما يلي:

صورة من البطاقة الضريبة وصورة البطاقة النقابية لإضافتها لملف القيد.

إفادة خاصة موقعة من المحكمة، يترك للمسجل حرية اختيار المحكمة.

رقم القيد النقابي الخاص بالمسجل.

الرقم الهاتف الخاص بالمسجل.

خدمات البوابة المصرية الإلكترونية

تًعد البوابة المصرية الإلكترونية من أقوى أشكال التحول الرقمي في جمهورية مصر العربية، فقد أتاحت الوزارة العديد من الخدمات فيها، مثل:

الخدمات المرورية.

خدمات البطاقات التموينية.

إخراج رخص للسائق وتجديدها.

خدمة فك البطاقة في المنزل.

خدمات الرقم القومي.

رفع الدعاوى القضائي.

تهدف الحكومة المصرية إلى تطوير الخدمات المقدمة لمواطنيها في مختلف المجالات، وتعد البوابة الرقمية من أقوى صور تطور الخدمات والتحول الرقمي في مصر، فهي تُتيح للمستخدمين تنفيذ معاملاتهم في سهولة ويسر مع إمكانية عدم الحضور.