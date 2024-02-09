نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير اقتصادي: سيتراجع التضخم نتيجة قرارات الحماية الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي وجهها الرئيس السيسي عند تصنيفها اقتصاديا، سنرى أن لها أثر مباشر وفوري على دخل المواطن، والأثر غير المباشر، هو أن المواطن اليوم سيزيد حجم مشترياته في السوق المصري وبالتالي ستؤثر على القطاع الخاص والمصنعين، وترتفع عجلة الإنتاج.

وأضاف «الكيلاني» خلال مكالمة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامية حنان عاطف المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يرى هذة الحزمة من حيث الكم، هي من أكبر الحزم الاجتماعية التي أعطتها الدولة للمواطن المصري، وأثرها سيكون إيجابي بشكل كبير.

وتابع، أن توقيت إعلان هذة القرارات هام للغاية، وستواجه زيادة الأسعار والتضخم، وستعوض المواطن عن ما حدث من جشع للتجار في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن برامج الدعم النقدي أصبح نجاحها حقيقي ونراه على أرض الواقع الآن.

واستطرد: «هذة الحزمة ستحوذ على إرضاء المجتمع المصري، وأرى كخبير اقتصادي أن الأشهر القادمة، نتيجة هذة الحزمة، سيتراجع التضخم بشكل كبير، واليوم عند تخفيض الركود وتسريع عملية المبيعات، سيكون هناك توازن في عمليتي العرض والطلب في السوق المصرية».