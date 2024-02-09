ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيفادا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 11:26 صباحاً - فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيفادا.

ويحصل ترامب، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، على 26 مقعدا للمندوبين عن الحزب فيما يسعى للحصول على العدد الكافي للفوز ببطاقة الحزب الترشيحي للانتخابات الرئاسية.

ويعد فوز ترامب بولاية نيفادا، هو الثالث بعد الفوزين المحققين سابقا في ولايتي أيوا ونيوهامشير على التوالي، ويزيد من فرصته لكسب ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات العامة في نوفمبر القادم.