انت الأن تتابع خبر آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم والعدل والبريد.. حضر ورقك وألحق قدم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم والعدل والبريد، وهي من أبرز الوظائف الخالية التي يقدم فيها جميع الشباب الذين يحملون الكثير من المؤهلات العليا المختلفة.
آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم والعدل والبريد
وأكد موقع بوابة الوظائف الحكومية أن آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم والعدل والبريد هو يوم الخميس القادم في كل الجهات، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل.
وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مد الفترة الخاصة بالتقديم في أربع مسابقات لشغل الوظائف في الجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي وزارة العدل إلى يوم الخميس 15 فبراير 2024 بدلاً من يوم 31 يناير الحالي.
رابط التقديم في الوظائف الحكومية
- وسوف نكشف أمام الجميع رابط بوابة الوظائف الحكومة من هنا للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل، ومد الفترة نظراً إلى الإقبال الكبير على طلب اهذه الوظائف، وهذا حتى يستطيع كلاً من يريدون التقديم فيها الحصول على هذه الوظائف.
- ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبذل جهد كبير لتأمين فرضة متكافئة مع الجميع للتقديم في الاختبارات الإلكترونية، ولابد أن لا يتعامل الجميع مع سماسرة الوظائف الذين يدعون أنهم قادرون على التقديم لهم إلكترونياً بحصولهم على مقابل مادي، وذلك لأن الوظائف تقدم بشكل رسمي في موقع الوزارة الرسمي.