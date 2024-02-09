انت الأن تتابع خبر آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم والعدل والبريد.. حضر ورقك وألحق قدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم والعدل والبريد، وهي من أبرز الوظائف الخالية التي يقدم فيها جميع الشباب الذين يحملون الكثير من المؤهلات العليا المختلفة.

آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم والعدل والبريد

وأكد موقع بوابة الوظائف الحكومية أن آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم والعدل والبريد هو يوم الخميس القادم في كل الجهات، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مد الفترة الخاصة بالتقديم في أربع مسابقات لشغل الوظائف في الجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي وزارة العدل إلى يوم الخميس 15 فبراير 2024 بدلاً من يوم 31 يناير الحالي.

رابط التقديم في الوظائف الحكومية