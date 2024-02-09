انت الأن تتابع خبر لأكثر من 10 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في بني سويف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة بني سويف ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة بني سويف، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 11 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم حتي الساعة التاسعة من صباح غداً السبت، بسبب أعمال أعمال التطهير

أماكن قطع المياه