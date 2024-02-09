انت الأن تتابع خبر لأكثر من نصف يوم .. بالأسماء قطع المياه عن هذه المناطق في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة القاهرة، من قطع المياه غداً السبت 9 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، عن قطع المياه، لمدة 14 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 10/2/2024 وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم ، بسبب أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج

أماكن قطع المياه