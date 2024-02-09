انت الأن تتابع خبر بكرة يا مدام .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في كفر الشيخ 5 ساعات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعامي مجموعة من المناطق في محافظة كفر الشيخ اليوم غداً السبت 10 فبراير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة
موعد قطع الكهرباء
- وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا ، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.
أماكن قطع الكهرباء
- وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ في بيانها، أن المناطق التي تشهدت قطع الكهرباء منطقة مسجد السمادوني، منطقة الكشلة، منطقة شارع البوسطه، منطقة فم الصعيدي، منطقة كورنيش النيلوذلك لأعمال الصيانة الدورية لموزع كهرباء أبو خليفة،مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع.