انت الأن تتابع خبر بكرة يا مدام .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في كفر الشيخ 5 ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعامي مجموعة من المناطق في محافظة كفر الشيخ اليوم غداً السبت 10 فبراير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا ، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء