مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة يحافظ على تواجده للعام العاشر على التوالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 12:32 مساءً - يحافظ النجم أمير كرارة على تواجده في منافسات رمضان المقبل 2024 للعام العاشر على التوالي اذ يقدم هذا العام مسلسل "بيت الرفاعى" الذى يتواصل تصويره على قدم وساق، حيث يعد كرارة النجم الوحيد الذى قدم مسلسلات في شهر رمضان خلال العشر سنوات الأخيرة دون أن يغيب عن أي موسم.

وبدأ أمير كرارة تواجده الدائم في دراما رمضان والذى لم ينقطع حتى الآن عندما قدم مسلسل "حوارى بوخاريست" في شهر رمضان 2015، وفى العام التالى 2016 تواجد أمير كرارة بمسلسل "الطبال"، وبعد ذلك قدم كرارة سلسلة "كلبش" بعرض الجزء الأول في شهر رمضان من عام 2017، والثانى عام 2018، والثالث في عام 2019.

استكمل أمير كرارة مشواره مع دراما رمضان بتقديمه مسلسل "الاختيار" عام 2020، ثم "نسل الأغراب" بمشاركة أحمد السقا والذى عرض في شهر رمضان 2021، وبعده تواجد كرارة بمسلسل "العائدون" في رمضان 2022، وفى العام التالى 2023 قدم كرارة مسلسل "سوق الكانتو"، ليكمل هذا العام مسيرتته بالتواجد بالمسلسل العاشر على التوالي خلال "بيت الرفاعى".

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى.

يذكر أن أمير كرارة عرض له في موسم عيد الأضحى الماضى، فيلم "البعبع" وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.