الأهلى يبدأ إجراءات السفر إلى غانا ببطولة دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 12:32 مساءً - بدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية إنهاء إجراءات السفر إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويقوم الجهاز الإداري للأهلي حالياً بإنهاء ترتيبات السفر من حجز تذاكر الطيران والإقامة هناك بالإضافة إلى منح اللاعبين التطعيمات اللازمة ضد الأمراض المُنتشرة هناك خاصة الذين لم يسبق لهم السفر مع الفريق في رحلات أفريقية قبل ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ميدياما يوم 23 فبراير الجاري أي بعد قرابة أسبوع من مواجهة شباب بلوزداد المقرر لها 16 الشهر ذاته بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.