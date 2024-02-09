معبر رفح أبوابه مفتوحة.. استمرار عبور الشاحنات واستقبال الجرحى والمصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 01:29 مساءً - شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين استمرار فتح أبوابه أمام حركة عبور الشاحنات لغزة واستقبال جرحى ومصابين.

وأفادت إدارة معبر رفح، أنه تم الخميس استقبال 118 مصريا من غزة وعبور 40 جريحا و36 مرافقا، كما غادر معبر رفح متوجها لغزة 22 شخصا من وفود دولية بينما تم عبور 80 شاحنة مساعدات و4 شاحنات وقود تم تسليمها إلى الانروا والهلال الاحمر الفلسطينى.

وشهد المعبر امس، استقبال 388 شخصا قادمين من غزة و09 جرحى و10 مرضى و34 مرافق كما توجه لغزة عن طريق معبر رفح 53 شخصا من وفود عالمية إغاثية.