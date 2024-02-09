أحمد جودة - القاهرة - موعد شهر رمضان 2024

عاجل.. كيف سيكون موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 في مصر والدول العربية؟.. باقتراب نهاية شهر رجب، ينشغل الكثيرون بالبحث عن تاريخ بداية شهر رمضان 2024، الذي يحمل أهمية خاصة في قلوب المسلمين حول العالم، ويُنظر إلى شهر رمضان باعتباره شهر الله، حيث يسعى المؤمنون للتقرب من ربهم من خلال أداء الصلوات والفرائض والممارسات الدينية، ويعكس هذا الشهر قيم الصيام والتضامن، ويمثل فرصة للتوبة والتكفير عن الذنوب، وتترقب الجماعات الإسلامية حلوله بشغف، ويعد شهرًا مميزًا يجمع المسلمين في تجارب روحية وتأملية.

متي موعد شهر رمضان 2024؟

عاجل.. كيف سيكون موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 في مصر والدول العربية؟

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن متى موعد رمضان 2024، فقد تم الإعلان من خلال المعهد القومي للبحوث الفلكية على أنه من المقرر أن يكون موعد رمضان فلكيًا في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، على أن تكون عدته للعام الحالي 1445 نحو 30 يومًا، أى أنه متبقي عليه من وقت نشر هذا المقال نحو 30 يومًا فقط.

متي موعد عيد الفطر ؟

وبعد الحديث عن موعد شهر رمضان، ننتقل إلى موعد عيد الفطر، في نفس الصدد ننشر لكم موعد عيد الفطر 2024، باعتباره من الاعياد الاسلامية الاولي والمهمة لكل المواطنين المسلمين في كل أنحاء العالم لأنهم يحتفلون به من اجل الاحتفال بإفطارهم بعد صيام شهر كامل، والذي تم الإعلان عنه من خلال المعهد القومي للبحوث الفلكية على أنه من المقرر أن يكون في خلال يوم 10 أبريل 2024، وقد يتغير هذا الموعد في خلال الرؤية الشرعية من خلال دار الإفتاء المصرية في يوم 29 رمضان المقبل.

متي موعد عيد الأضحي 2024؟

وتساءل العديد من المواطنين عن عيد الاضحي الذي يعتبر ثاني الاعياد الإسلامية، والذي أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية على أنه من المقرر أن يكون في يوم الاحد الموافق 16 يونيو المقبل 2024، على أن يستمر حتي يوم 20 يونيو 2024، وعليه فوفق قانون العمل المصري فقد تم الإعلان من خلال مجلس الوزراء على أنه من المقرر أن يتم العمل على إعطاء كل العاملين في القطاع العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر في تلك الفترة.