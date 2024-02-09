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أحمد جودة - القاهرة - "تساؤلات المواطنين تتزايد: هل يُتوقع انخفاض سعر الحديد بعد الارتفاع الهائل الذي شهدناه مؤخرًا؟ فقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 10 آلاف جنيه للطن، ومع ترقب المستهلكين لتراجع هذه الأسعار الذي بدأ يظهر تدريجيًا، يسعى هؤلاء المواطنون للتعرف على جميع تفاصيل هذا السيناريو من خلال هذا المقال الشامل.

هل سينخفض سعر الحديد؟

"تساؤلات المواطنين تتزايد: هل يُتوقع انخفاض سعر الحديد بعد الارتفاع الهائل الذي شهدناه مؤخرًا؟

يرغب الآف من المواطنيني في التعرف عى هل سينخفض سعر الحديد في مصر، حيث أن اسعار الحديد بعد أن سجلت قفزة كبيرة، عادت لتنخفض في الشركات والمصانع في مصر، حيث أنه سعر الحديد قد انخفض أكثر من عشرة ألاف جنيه بعد أن قد ارتفع بهم في الأيام الماضية، ويسعى الكثير من المواطنين إلى البناء وشراء الحديد قبل أن يشهد قفزة ارتفاع جديده، ومن هنا سنتعرف على أسعار الحديد.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، وقد سجلت الأسعار كالآتي:-

"تساؤلات المواطنين تتزايد: هل يُتوقع انخفاض سعر الحديد بعد الارتفاع الهائل الذي شهدناه مؤخرًا؟

•يتراوح اليوم سعر حديد عز عند 49،920 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد بشاي عند 42،900 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد العتال عند 55،500 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد المعادي عند 54،500 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد الكومي عند 49،500 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد المراكبي عند 55،250 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد عطيه عند 55،250 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد العشري عند 59،000 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد الجيوشي عند 49،000 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد مصر ستيل عند 49،500 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد بيانكو عند 54،000 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد المصريين عند 49،920 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد سرحان عند 54،000 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد الجارحي عند 55،500 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد السويس للصلب عند 55،500 جنيه.

•يتراوح اليوم سعر حديد المدينة عند 49،500 جنيه.