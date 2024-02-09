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أحمد جودة - القاهرة - فضول المواطنين يتصاعد: هل هناك زيادة في أسعار البنزين اليوم بعد الارتفاع في نوفمبر الماضي؟ تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تحديد مصير أسعار المواد البترولية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت، وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي، وسنستكمل في هذا المقال لتوفير تفاصيل حول حالة أسعار البنزين اليوم وما إذا كانت هناك أي تغييرات متوقعة في الفترة القادمة، وذلك بناءً على إعلان القرارات في الاجتماع الدوري القادم الذي سيعقد في نهاية هذا الربع.

سعر البنزين اليوم

فضول المواطنين يتصاعد: هل هناك زيادة في أسعار البنزين اليوم بعد الارتفاع الأخير؟

نعرض لكم من خلال سطور مقالنا أسعار البنزين اليوم حيث وانتشرت بعض الشائعات من المواطنين لارتفاع يعر البنزين وحينها قامت لجنة التسعير بالتوضيح بإنه لا توجد ايه زيادة في اسعار البنزين كما ويعتبر البنزين من المحروقات المهمة والتي يبحث عنها قائدي السيارات، هذا وتجتمع الهيئة المعنية بالتسعير الخاص بالمشتقات البترولية كل ربع سنة من اجل تحديد السعر الرسمي للبنزين، إلى جانب ضمان استقرار الأسعار في الأسواق الدولية، وقد نصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء على تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018، واليكم اسعار البنزين اليوم.

سعر البنزين قبل قرار الزيادة

•بلغ سعر لتر بنزين 80 قيمة 8.75 جنيه مصري قبل قرار لجنة التسعير التلقائي.

•بلغ سعر لتر بنزين 92 قيمة 10.25 جنيه مصري للتر قبل قرار لجنة التسعير التلقائي.

•بلغ سعر لتر بنزين 95 قيمة 12.5 جنيه مصري قبل قرار لجنة التسعير التلقائي.

سعر البنزين بعد قرار الزيادة

فضول المواطنين يتصاعد: هل هناك زيادة في أسعار البنزين اليوم بعد الارتفاع الأخير؟



•سعر لتر بنزين 80 إلي 10 جنيه.

•بلغ سعر لتر بنزين 92 إلي 11.5 جنيه.

•بلغ سعر لتر بنزين 95 إلي 12.5 جنيه.

•بلغ سعر لتر الكيروسين إلي 8.25 جنبه.

•بلغ سعر لتر السولارإلي 7.25 جنيه.

•بلغ سعر إسطوانة البوتجازإلي 70 جنيه.