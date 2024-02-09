نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. توقعات هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة ٩ فبراير ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. توقعات هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة ٩ فبراير ٢٠٢٤.. يبحث الكثير من المواطنين عن معلومات حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها بتوقعاتها للفترة من الجمعة 9 فبراير إلى الأربعاء 14 فبراير 2024.

ويُتوقع أن تشهد بعض المناطق، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كثافة في الشبورة المائية تصل حد الضباب، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة بالقرب من المسطحات المائية. يُنصح بمتابعة التحديثات الجوية للحفاظ على الوعي بالظروف الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

عاجل.. توقعات هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة ٩ فبراير ٢٠٢٤

نعرض لكم من خلال هذا المقال حالة الطقس درجة الحرارة حيث أضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس في الأيام المقبلة مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، يصاحبها بعض الظواهر الجوية، من المتوقع حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي مناطق غرب البلاد تشهد نشاط الرياح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 9 فبراير

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

•السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.

•جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

• شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات مئوية.

•جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10 درجات مئوية.



حالة الطقس السبت 11 فبراير

•القاهرة والوجه البحري: العظمى 10 والصغرى 21 درجة مئوية.

•السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

•جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

•شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 8 درجات مئوية.

•جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس الأحد 11 فبراير 2024

•القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14درجة مئوية.

•السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

•جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

•شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

•جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.