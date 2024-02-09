أحمد جودة - القاهرة - بداية شهر رمضان 2024

عاجل.. تاريخ بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024 وموعد عطلة عيد الفطر السعيد.. مع اقتراب شهر شعبان، يبدأ الاهتمام في معرفة موعد حلول شهر رمضان الكريم بالتاريخ الميلادي، وتشير البحوث الفلكية في مصر إلى بداية العد التنازلي لشهر رمضان، ويعتبر رمضان شهرًا فريدًا يتميز بالرحمة والمغفرة، ويحمل في طياته لياليه الجميلة، وخاصةً ليلة القدر التي تعتبر لدى المسلمين فرصة للتفاعل الروحي والتضرع إلى الله، ويسعى المسلمون طوال هذا الشهر إلى تحقيق أقصى استفادة من فضائله والابتعاد عن السيئات.

متي يبدأ شهر رمضان المبارك 2024؟

عاجل.. تاريخ بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024 وموعد عطلة عيد الفطر السعيد

نحن الأن علي مقربة من إنتهاء شهر رجب الشهر السابع في التقويم الهجري، ومن ثم سنبدء في شهر شعبان الشهر الثامن من الشهور الهجرية، وبعد ذلك سنبدء في شهر رمضان الكريم الشهر التاسع في الشهور الهجرية، حيث أنة ينقصنا عن شهر رمضان 31 يومًا فقط، ويستعد المسلمين من كل مكان في الوطن العربي لهذا الشهر الكريم، حيث أن المسلمين من كل مكان في الوطن العربي يسعي في هذا الشهر أن تنزل عليهم الرحمة والمغفرة من عند الله سبحانة وتعالي، ومن المقرر أن يأتي شهر رمضان الكريم يوم الإثنين 11 مارس 2024 وفقًا للبحوث الفلكية المصرية.

متي إجازة عيد الفطر المبارك؟

يتطلع المسلمين في الوطن العربي لمعرفة موعد أجازة عيد الفطر المبارك، حيث أن عيد الفطر يأتي بعد نهاية شهر رمضان الكريم، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 30 يومًا كاملًا وهذا ما وضحتة البحوث الفلكية، ولكن حتي الأن فإن الأمر متروك إلي إعلان إستطلاع الهلال والرؤية الشرعية وتحديد أول أيام عيد الفطر.