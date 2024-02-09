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أحمد جودة - القاهرة - عاجل_عيار 21 يحقق رقمًا ملفتًا في جلسة الصباح.. أحدث أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.. أظهرت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا بعد انخفاض ملحوظ في الأيام السابقة، حيث وصل سعر جرام 21 إلى 4050 جنيهًا، متجاوزًا حاجز الـ 4000 جنيه، وزادت قيمة عيار الذهب الأكثر مبيعًا (21) بمقدار 250 جنيهًا، ووصلت إلى 3650 جنيهًا، تابعوا موقعنا لمعرفة تفاصيل أكثر حول مستجدات أسعار الذهب في صباح يوم الجمعة 9 فبراير 2024.

أسعار الذهب اليوم

عاجل_عيار 21 يحقق رقمًا ملفتًا في جلسة الصباح.. أحدث أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

من بعد حالة من عدم الاستقرار في تسعير الذهب لفترة من الوقت لحين ضبط السوق نجد أن أسعار الذهب قد بدأ يتم تداولها مرة أخرى وقد جاءت الأسعار لليوم بعد الزيادة كالتالي:-

•جرام عيار ٢٤ الشراء 4057 والبيع 4171 جنيه.

•جرام عيار ٢٢ الشراء 3719 والبيع 3823 جنيه.

•جرام عيار ٢١ الشراء 3550 والبيع 3650 جنيه.

•جرام عيار ١٨ الشراء 3024 والبيع 3128 جنيه.

•جرام عيار ١٤ الشراء 2366 والبيع 2433 جنيه.

•جرام عيار ١٢ الشراء 2258 والبيع 2314 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

عاجل_عيار 21 يحقق رقمًا ملفتًا في جلسة الصباح.. أحدث أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

الذهب هو معدن صلب يتم صهره وتحويله إلى مشغولات ذهبية عن طريقة تصنيع ومن هنا أتى مصطلح المصنعية ونجد أن سعر مصنعيه الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا لدى تجار الذهب، تبدأ من 80 جنيه للجرام وتصل إلى 200 جنيه بما يعادل نسبة 6% أو قد تزيد عن ذلك عند بعض التجار وتلك النسبة من من القيمة المجردة للجرام، وبالنسبة لمصنعيه الذهب المستعمل فنجد أنها تبدأ من 30 جنيه.