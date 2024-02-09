نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين تكشف دراستها لـ 78 ألف ملف لتقنين مبان مخالفة بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة علي إقامة حفلا لإختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019، حيث كرمت النقابة الفرعية رؤساء اللجان وأعضائها بمحافظة القاهرة مقدمةه لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسين القاهرة، أن النقابة دائمًا وابدا ستستمر وتمد يد العون لتسهيل أية عقابات لصالح المواطن والدولة ودعم المهندسين وخدمتهم بكل الأمكانيات المتاحة.

وتقدم بالشكر للمهندس ماير جرجس قائلا نعتز ونفتخر بتكريم المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح الذين تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لإنهاء أعمال أكثر من ستون ألف ملف تم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنه، والأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهر، أنه منذ تكليفة لأدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت وهى العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصر، ولصالح نقابة المهندسين المصرية، مؤكدا على مبدأ أحترام حق الزمالة ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع الزملا.

وأشار إلي التعاون مع عدد من نواب محافظة القاهرة للمناطق الأربعة تم دراسة مايقرب من 78.000 ملف، وان نسبة ملفات القبول منها مايقرب من 22.000 ملف من ضمنها من قام من المواطنين بالسداد بالقيمة الأجمالية مستفيدًا بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررةومنهم من قام بأستئناف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية.

وتابع: أن أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح طبقًا للائحة التنفيذية السابقة وألتى قد يسمح بأعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقًا للائحة القانون الجديد وأشتراطاتة، لافتا إلي أن نسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف تم دراستها ومعاينتها وصدور نموذج 6 لأستيفاء المستندات اللازمة والتى سيتم فى الفترة المقبلة.

وأختتم جرجس بأن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأية نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحتة قد أستفاد من رفع قيمة العقارالخاص به، وذلك لأضافة الشرعية القانونية للعقار وذلك بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أية خطورة على الأرواح أوالممتلكات.

وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة ألتى ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الأداري، كما وجه الشكر لمحافظ القاهرة ونواب المحافظ وسكرتيري العموم ورؤساء الأحياء وجميع فريق العمل الذي تعاون في أخراج هذا المجهود، مشيرا إلي أن الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفائة مضاعفة وسرعة اتمام أعمال غير مسبوقة مستندين علي الدروس المستفادة والخبرات السابقة ألتى تم أكتسابها بالعمل بالقانون السابق.

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