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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. ارتفاع مستمر في سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك المصرية في 9 فبراير 2024

عاجل.. ارتفاع مستمر في سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك المصرية في 9 فبراير 2024.. في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 62 جنيهًا في تعاملات السوق السوداء، يثير هذا الارتفاع استفسارات المواطنين حول تطورات سعر الدولار اليوم، ونتابع معًا التحولات في قيمته خلال تعاملات الجمعة، بعد أن شهد انخفاضًا قدره نحو 18 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي، لنفهم التأثيرات المحتملة على الأوضاع الاقتصادية وتحديات السوق.

سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

عاجل.. ارتفاع مستمر في سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك المصرية في 9 فبراير 2024

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، فقد تم الإعلان على أنه قد سجل سعر 64.61 جنيه للشراء، في مقابل أنه قد سجل نحو 63.96 جنيه مصري للبيع، ليكون في باقي الفئات على النحو التالي:-

•سعر 1 دولار أمريكى يأتي بنحو 64.61 جنيه مصري.

•سعر 5 دولار أمريكى يأتي بنحو 323.05 جنيه مصري

•سعر 10 دولار أمريكى يأتي بنحو 646.10 جنيه مصري

•سعر 25 دولار أمريكى يأتي بنحو 1،615.25 جنيه مصري

•سعر 50 دولار أمريكى يأتي بنحو 3،230.50 جنيه مصري

•سعر 100 دولار أمريكى يأتي بنحو 6،461 جنيه مصري

•سعر 150 دولار أمريكى يأتي بنحو 9،691.50 جنيه مصري

•سعر 200 دولار أمريكى يأتي بنحو 12،922 جنيه مصري

•سعر 250 دولار أمريكى يأتي بنحو 16،152.50 جنيه مصري

•سعر 300 دولار أمريكى يأتي بنحو 19،383 جنيه مصري

•سعر 500 دولار أمريكى يأتي بنحو 32،305 جنيه مصري

•سعر 700 دولار أمريكى يأتي بنحو 45،227 جنيه مصري

•سعر 1000 دولار أمريكى يأتي بنحو 64،610 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

كما ننشر لكم سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، على أن يأتي على النحو التالي:-

•سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

•سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

•سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

•سعر الدولار في بنك CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

•سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

•سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

ويستمر سعر الدولار في الارتفاع في خلال تعاملات السوق السوداء، حيث أنه قد وصل الان إلى سعر 63 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصري.