نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل_أسعار الخضار اليوم: الطماطم تسجل 7.5 جنيه للكيلو في سوق العبور والأسواق التجزئة يوم الجمعة 9 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل_أسعار الخضار اليوم: الطماطم تسجل 7.5 جنيه للكيلو في سوق العبور والأسواق التجزئة يوم الجمعة 9 فبراير 2024.. تقوم العديد من المواطنين بالبحث عن قائمة أسعار الخضار اليوم بالكيلو في يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، ويتم الإعلان عن هذه الأسعار عبر الموقع الرسمي لسوق العبور ومختلف المواقع الإلكترونية، ويمكنكم الحصول على هذه القائمة عبر موقعنا الإلكتروني "دوت الخليج"، حيث نسعى لتوفيرها للمواطنين ليتسنى لهم معرفة الأسعار قبل زيارة الأسواق التجزئة.

أسعار الخضار اليوم

نرصد لكم في السطور التالية أسعار الخضار اليوم:-

عاجل_أسعار الخضار اليوم: الطماطم تسجل 7.5 جنيه للكيلو في سوق العبور والأسواق التجزئة يوم الجمعة 9 فبراير 2024

سعر الطماطم تراوح من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البطاطس تراوح من 7 إلى 12.5 جنيه.

سعر البصل تراوح من 7 إلى 21 جنيها.

سعر الكوسة تراوح من 8 إلى 12 جنيها.

سعر الجزر دون عروش تراوح من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان بلدي تراوح من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان رومي تراوح من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل رومي بلدي تراوح من 8 إلى 12 جنيها.

سعر الفلفل رومي صوب تراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل حامى بلدي تراوح من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفـل حامـى صـوب تراوح من 11 إلى 23 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل الوان تراوح من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية تراوح من 13 إلى 15 جنيها للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

كما ننشر لكم سعر الخضار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، والتي تأتي نحو ما يلي:-

سعر البرتقال البلدي تراوح من 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البرتقال السكري تراوح من 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البرتقال أبو سرة تراوح من 6 إلى 11 جنيها.

سعر اليوسفي تراوح من 5 إلى 9 جنيهات.

سعر الجريب فروت تراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر الليمون الحلو تراوح من 7 إلى 10 جنيهات.

سعر الليمون بلدي تراوح من 14 إلى 20 جنيها.

سعر الليمون الأضاليا تراوح من 2 إلى 5 جنيهات.