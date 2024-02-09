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أحمد جودة - القاهرة - عاجل_المقارنة مع أسواق التجزئة لراحة المستهلكين: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.. خلال صباح اليوم الجمعة، قام المواطنون في مختلف محافظات مصر بالبحث عن أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، هذا الاهتمام يأتي استعدادًا للتسوق ومواجهة ارتفاع الأسعار والتلاعب الذي قد يحدث في الأسواق التجزئية، وتأتي هذه المعلومات من مقال نشرته "دوت الخليج"، حيث يسعى المواطنون للتحضير واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب استغلال التجار في هذه الفترة الصعبة.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

كما ننشر لكم أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، في سوق العبور والتي تكون نحو ما يلي:-

عاجل_المقارنة مع أسواق التجزئة لراحة المستهلكين: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البرتقال السكري من 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 11 جنيها.

سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيهات.

سعر الجريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات.

سعر الليمون بلدي عند مستوى 14 إلى 20 جنيها.

سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن قائمة اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، فقد تم الإعلان من خلال الموقع الرسمي لسوق العبور على أنها من المقرر أن تكون نحو ما يلي:-

عاجل_المقارنة مع أسواق التجزئة لراحة المستهلكين: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

سعر الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البطاطس من 7 إلى 12.5 جنيه.

سعر البصل عند مستوى 7 إلى 21 جنيها.

سعر الكوسة على استقراره ما بين 8 إلى 12 جنيها.

سعر الجزر دون عروش من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الأبيض من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل رومي بلدي ف سجل من 8 إلى 12 جنيها.

سعر الفلفل رومي صوب فتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 23 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل الوان من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية من 13 إلى 15 جنيها للكيلو.