نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار السيسى.. موعد زيادة المرتبات الجديدة في مصر 2024 "تفاصيل الحد الأدنى للأجور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايد البحث حول تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2024، عقب القرار الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي، حيث أوجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وفقًا للمستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جاء قرار الرئيس السيسي ضمن حزمة إجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

تفاصيل زيادة المرتبات 2024:



من المتوقع أن يبدأ تنفيذ قرار زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في مارس 2024، وفقًا للإعلان الرسمي للرئيس السيسي. تشمل الزيادة تحسينات على الأجور بنسبة 50%، لتصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. تُقدم الحكومة أيضًا علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحوافز إضافية تشمل الأعضاء بقطاعات مختلفة.

العلاوات والحوافز:



يشير الرئيس السيسي إلى تخصيص علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا. كما تُقدم حوافز إضافية تبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة وتصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة. هناك أيضًا تخصيصات لزيادة الأجور للأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

زيادة حد الإعفاء الضريبي:



من بين القرارات المرتبطة بزيادة المرتبات، تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، حيث ارتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. يأتي ذلك بالتنسيق مع الزيادة المقررة لمرتبات شهر مارس 2024.

إجمالًا، يُعد قرار زيادة المرتبات والإجراءات الاجتماعية المتبعة من قبل الحكومة استجابة لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُتوقع أن يُفضل على نطاق واسع لتحسين مستوى المعيشة في مصر.