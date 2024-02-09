نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زيادة الحد الأدني للمرتبات 2024.. تفاصيل الأجور الجديد وموعد تطبيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت نسبة البحث عن الحد الأدنى للأجور الجديد وتاريخ تنفيذه بشكل كبير، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

يشمل القرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

تفاصيل الزيادة:



وفقًا للتفاصيل، تبلغ الزيادة 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

من المتوقع تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد اعتبارًا من مرتبات مارس 2024، مما سيسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

صرف المرتبات:



يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بداية من 22 فبراير الحالي، وتبدأ القيم من 4000 جنيه للدرجة السادسة إلى 11000 جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة. يتضمن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

يُتوقع أن يكون هذا الإجراء له تأثير إيجابي كبير على مستوى المعيشة في مصر، ويشير إلى التزام الحكومة بدعم فئات العمال وتحسين ظروفهم المالية.