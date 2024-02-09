أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. تحديد موعد بداية شهر شعبان 2024 في الكويت وفقًا لتقويم الهجري

عاجل.. تحديد موعد بداية شهر شعبان 2024 في الكويت وفقًا لتقويم الهجري.. في انتظار هلال شهر شعبان 1445، يترقب الجميع في الكويت بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر رجب الكريم، يقدم هذا التقرير نظرة شاملة عن موعد أول يوم من شهر شعبان لعام 2024 في الكويت، وذلك وفقًا لتقويم العجيري، أصدر مركز العجيري العلمي بيانًا رسميًا يتعلق بتحديد موعد بداية شهر شعبان، كما قدمت الحسابات الفلكية للمركز توقعات بخصوص موعد أول أيام شهر رمضان لعام 2024.

تقويم العجيري لموعد شهر شعبان 2024

عاجل.. تحديد موعد بداية شهر شعبان 2024 في الكويت وفقًا لتقويم الهجري

قال مركز العجيري العلمي أن أول أيام شهر شعبان 2024 – 1445 في الكويت سوف يكون يوم الأحد 11 فبراير 2024، وأن عدد أيام شهر شعبان سوف يكون 29 يومًا، على أن يكون أول رمضان طبقًا لتقويم العجيري سوف يكون يوم الاثنين الموافق ميلاديًا يوم 11 مارس 2024، وقال المركز أن موعد أول أذان فجر في شهر رمضان في الكويت سيكون عند الساعة 4.45، وهذا وتستطلع الكويت ومعظم الدول العربية هلال شهر شعبان 2024 – 1445 مساء يوم السبت 29 رجب الموافق 10 فبراير 2024، كل عام وأنتم بخير.