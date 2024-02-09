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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: متى يبدأ شهر رمضان في عام 2024؟ وما هي مواعيد الإفطار والإمساك وفقًا للمغرب؟.. مع اقتراب شهر رمضان 2024، ينشغل العديد من المواطنين بالبحث عن جدول الإفطار والسحور، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في 11 مارس، ويستعرض هذا المقال إمساكية شهر رمضان الفضيل وأوقات أذان المغرب والفجر ليكونوا على اطلاع دائم، فتابعونا للتفاصيل.

امساكية شهر رمضان 2024

عاجل: متى يبدأ شهر رمضان في عام 2024؟ وما هي مواعيد الإفطار والإمساك وفقًا للمغرب؟

يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد وامساكية رمضان 2024، حيث إن أول أيام شهر رمضان سوف يوافق يوم الإثنين 11 من شهر مارس، ة شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، ان يكون اليوم الأول هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، وبينما يكون آخر أيام شهر رمضان هو يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وعلى أن يكون هذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، ومن هنا سنتعرف على مواعيد الإفطار والسحور.

مواعيد الإفطار والسحور في شهر رمضان 2024

•الإثنين 11 مارس 1 رمضان

ساعات الصوم تكون 13 ساعة و18 دقيقة

السحور 2:23، إمساك 4:23، دوت الخليج 4:43

الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28

صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

•الثلاثاء 12 مارس 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة

السحور 2:22، إمساك 4:22، دوت الخليج 4:42،

الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28

صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

•الأربعاء 13 مارس 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة

السحور 2:20، إمساك 4:20، دوت الخليج 4:40

الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29

صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

الخميس 14 مارس 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة

السحور 2:19، إمساك 4:19، دوت الخليج 4:39

الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29

صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

•الجمعة 15 مارس 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة

السحور 2:18، إمساك 4:18، دوت الخليج 4:38

الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29

صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

•السبت 16 مارس 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة

السحور 2:17، إمساك 4:17، دوت الخليج 4:37

الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29

صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

•الأحد 17 مارس 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة

السحور 2:15، إمساك 4:15، دوت الخليج 4:35، الشروق 6:02

الظهر 12:03، العصر 3:29

صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

من الجدير بالذكر أن آخر أيام شهر رمضان سوف يوافق يوم الثلاثاء 9 أبريل، ومن المقرر أن يكون أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام وعلى أن تصل ساعات الصوم إلى 14 ساعة و14 دقيقة.