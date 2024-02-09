عاجل: موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الأول 2024

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بحافظة القليوبية الترم الأول 2024.. مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في عدة محافظات مصر، ينتظر طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية لعام 2024.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات المقبلة، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم في القليوبية للإعلان الرسمي، بعد انتهاء مرحلة تصحيح نماذج الامتحانات ورصد الدرجات من غرف الكنترول، سيتم رفع النتائج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة، يمكن الوصول أيضًا إلى النتائج من خلال المنصة المعتمدة لهذا الغرض.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القلوبية

عاجل: موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بحافظة القليوبية الترم الأول 2024

أوضحت مديريه التربيه والتعليم بالقرب من انتهاء مرحلة التصحيح ومراجعة رصد الدرجات من غرف الكنترول خلال 24 ساعة القادمة، وأكدت أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 رسميًا على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع الوزارة، وأيضًا في إدارة المدارس التابعة للمحافظة الساعات الأولي خلال هذه الايام 2024، بالإضافة إلى أنها أكدت أن نسب النجاح للمرحلة الاعدادية فاقت التوقعات بنسب مرتفعة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القلوبية

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية بالعديد من الخطوات وهي كالتالي، حيث إنه بعد اعتماد النتائج وظهورها يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية أو موقع نتيجة نت الالكتروني:-

أولًا: يجب الدخول لدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القلوبية.

•أو الدخول إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني.

•أو الدخول إلى موقع نتيجة نت الالكتروني.

•ثم يجب على الطالب اختيار الخدمات الإلكترونية.

•ثم يجب على الطالب الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

•ثم يجب على الطالب كتابة رقم الجلوس.

•وأخيرًا اضغط على عرض النتيجة لتظهر أمامك في حال اعتمادها رسميًا.