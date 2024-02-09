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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في البنوك المصرية.. شهد الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين في معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ازديادًا ملحوظًا، ويرتبط هذا الاهتمام بتزايد عدد المسلمين الذين يتوجهون حاليًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، ويهدف هذا المقال إلى فحص وتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع، لتوفير رؤية شاملة للقراء حول هذا السياق المالي المهم، تابعوا معنا عبر السطور التالية لفهم الوضع الحالي والتحديات التي قد تواجه المستثمرين في هذا السياق.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

سنعمل من خلال موقعنا "دوت الخليج" عرض سعر الريال السعودي في البنوك المصرية علي النحو التالي:-

عاجل: سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في البنوك المصرية

اليوم بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني 4.15 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.

اليوم بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي بنحو 8.17 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع

اليوم بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

اليوم بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.

اليوم بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 8.15 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

اليوم بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك HSBC بنحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

اليوم بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجاري الدولي بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.