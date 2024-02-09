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إصلاح كسر خط مياه قطر ١٠٠ مم بمنطقة المهندسين وإعادة الضخ مرة أخرى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصلاح كسر خط مياه قطر ١٠٠ مم بمنطقة المهندسين وإعادة الضخ مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهاء أعمال إصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب بمنطقة المهندسين وتحديدا بشارع لبنان بالتقاطع مع شارع الاسراء.

واضاف عابدين، أنه تعرض أحد خطوط مياه الشرب بمنطقة المهندسين لكسر، صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بفريق عمل متكامل للتمكن من نهو أعمال الإصلاح في اسرع وقت ممكن.

مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح لم تستغرق سوى ساعة ونصف فقط، وتم فتح المياه والخدمة موجودة الآن لدى المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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