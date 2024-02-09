نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصلاح كسر خط مياه قطر ١٠٠ مم بمنطقة المهندسين وإعادة الضخ مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهاء أعمال إصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب بمنطقة المهندسين وتحديدا بشارع لبنان بالتقاطع مع شارع الاسراء.

واضاف عابدين، أنه تعرض أحد خطوط مياه الشرب بمنطقة المهندسين لكسر، صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بفريق عمل متكامل للتمكن من نهو أعمال الإصلاح في اسرع وقت ممكن.

مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح لم تستغرق سوى ساعة ونصف فقط، وتم فتح المياه والخدمة موجودة الآن لدى المواطنين.

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