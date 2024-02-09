حملات موسعة للداخلية تضبط 316 قضية مخدرات و142 قطعة سلاح ناري وتتمكن من تنفيذ 84278 حكما قضائيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 02:30 مساءً -

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (316) قضية مواد مخدرة بإجمالى (353) متهم.

وضُبط خلال هذه الحملة كمية من مخدر الحشيش وزنت (124,142 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (37,470 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,154 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,601 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (935 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (835 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت ( 690 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 200 جرام)، و1311 قرص مخدر.

وضبطت الحملة 142 قطعة سلاح نارى بحوزة 122 متهم، شملت 5 بنادق آلية، 18 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 113 فرد محلى، 185 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، و 264 قطعة سلاح أبيض .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 84278 حكم قضائى متنوع بينهم 330 حكم جناية، 27152 حكم حبس جزئى، 4518 حكم حبس مستأنف، 41297 حكم غرامة، 10981 مخالفة.

وتم ايضا ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهم إرتكبوا (13) حادث متنوع، وضبط 13 متهم هارب، 20 متهم من القائمين بأعمال البلطجة، 278 دراجة نارية مخالفة، 23012 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (47) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.