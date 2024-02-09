الإدارة العامة للمرور تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط‏ 21088 مخالفة مرورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 02:30 مساءً -

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الادارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 21088 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 524 مخالفة السير بدون تراخيص، 65 دراجة نارية مخالفة، 13547 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،

17 مخالفة موقف عشوائى، 516 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 4 مخالفات شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.