أمن القاهرة يضبط عاملة سرقت ذهب ومبلغ مالي من منزل سيدة بمصر الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامها بإرتكاب سرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وتم ضبط العاملة وبحوزتها جزء من المسروقات، وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقى المشغولات الذهبية لديه.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما فرد محلى- 2 سلاح أبيض - دراجة نارية، وبمواجهتهما إعترفا بأن الدراجة النارية من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "قطع الأسلاك" وحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.