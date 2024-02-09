بالخطوات..كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتيح وزارة القوى العاملة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقعها الرسمي، وذلك فقاً لما ورد من توجيهات من قبل السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، حيث تم الإعلان أثناء عيد العمال الماضي عن توفير منحة استثنائية قدرها 1000 جنيه، على أن يتم صرفها لجميع العمالة غير المنتظمة، وذلك بغرض التغلب على الأزمة الاقتصادية ومواجتها، وسوف نوافيكم بالتفاصيل.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر العديد من المنافذ، وعلى الرغم من ذلك نسلط الضوء حول أسرع الطرق وهي الطريقة الإلكترونية عبر موقع وزارة القوى العاملة كما يلي:

بدايةً يتم تسجيل الولوج إلى موقع وزارة القوى العاملة.

يلي ذلك النقر على تبويب “استعلام عن المنحة”.

عقب ذلك يتم تدوين الرقم القومي بالخانة المخصصة لذلك، والتأكد مما هو مدرج من بيانات.

الآن يلزم النقر على زر بحث.

وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل المستعلم عنها عقب دقائق معددة.

جدير بالذكر إمكانية التواصل عبر رقم 142 لتلقي الرد على أي استفسار يتعلق بالمنح، هذا ويمكن التواصل على الرقم الخط الساخن 19468 التابع للوزارة.

الفئات المستهدفة لمنخة العمالة غير المنتظمة

وجب التنويه أن ما تمر به جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، يشهد اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة، في ضوء التساؤلات العديدة حول موعد صرف المنحة والذي تعرفنا عليه بالفقرة أعلاه، وذلك في نطاق استهداف المنحة لجميع الفئات التي لا ليس لديها أي عمل مستقر أو دخل ثابت.