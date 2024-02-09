بعد 5 أشهر على العدوان.. حزب المؤتمر: مواقف مصر التاريخية لا تُنسى تجاه الأشقاء الفلسطنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 04:29 مساءً - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن بعد مرور 5 أشهر على اندلاع العدوان على غزة، لم تتوانى القيادة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، فقد رفضت مصر تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحدوث نكبة جديدة، فقد دعمت موقفها المؤيد دوليًا وأمام دول العالم.

وأشار "غنيم"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن القاهرة تمتلك ثوابت وطنية وتاريخية إزاء القضية الفلسطينية، فلايمكن المزايدة على الموقف المصري والتشكيك فيها، فقد كانت ومازالت القاهرة أكثر الأطراف حرصًا على حق الشعب الفلسطيني في إقرار مصيره.

وتابع: أن مصر قدمت جانب إنساني لا ينسى لتخفيف المعاناة عن المدنيين تحت القصف المستمر، من خلال المرابطة على الحدود لتمرير قوافل الإغاثة إلى القطاع، بعد تدهور الوضع الصحي والإنساني، من أجل الحفاظ على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة الجماعية وسط صمت دولي مثير للدهشة.