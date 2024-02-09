متحدث الرئاسة: مصر ترفض تسيس المساعدات واستخدام الوضع الإنسانى كأداة حرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 04:29 مساءً - أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن دور مصر منذ أول لحظة أن مصر لها مصلحة قصوى لإغاثة الفلسطينيين ورفض التهجير ودخول المساعدات تمثل أولوية قصوى لمصر لإعاشة 2.3 مليون مواطن في غزة"، موضحا أن الموقف المصري يقوم على الحسابات الدقيقة والرشيدة لمنطقتنا وطريقة تبعيات الأحداث بها والتصعيد عندما يتم، مشيرا إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى يتم ادخال شاحنات حتى قبل بداية الحرب على غزة.

وشدد أحمد فهمي، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، على تركيز مصر على ادخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لمنع حدوث الوضع الإنساني شديد السوء والمتدهور حاليا، مشيرا إلى أن مصر سهلت في زيارة عشرات المسئولين الدوليين والأمميين الذي شاهدوا الجهد الذي تبذله مصر وهو واجبنا الإنساني ونقوم به على أكمل وجه وأفضل ما يكون لدعم مواطني غزة.

وأكد المستشار أحمد فهمي، أن مصر ترفض جملة وتفصيلا تسيس المساعدات الانسانية ولا يمكن استخدام الوضع الانساني كأداة من أدوات الحرب، قائلا: "مصر رفضت من اللحظة الأولى أدوات العقاب الجماعي من تجويع وتهجير ومنع الخدمات والمرافق، وسياسة مصر وممارستها من أول دقيقة أنه يجب ادخال المساعدات وبما يكفي لإغاثة المدنيين في القطاع وفي اكثر من 2 مليون انسان يعيشون في القطاع".

وأردف: "مصر غير معنية بالرد والاشتباك بما يتردد في هذا الاطار ويجب ان نذكر ونقول بتصميم من جانبنا على استمرار دورنا ودفع الجهود للتوصل لحل سلمي وإنفاذ المساعدات والمعبر مفتوح وسيظل مفتوح لإدخال اكبر قدر ممكن من المساعدات وتيسير المساعدات وعدم التشدد واعاقة دخول المساعدات".