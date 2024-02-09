وظائف الأهرام الجمعة 9 فبراير 2024.. جريدة الاهرام المصرية وظائف خالية

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أحمد جودة - القاهرة - تم نشر أهم وظائف جريدة الأهرام الجمعة 9 فبراير، وتشمل الفرص الوظيفية في مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج. تضم الإعلانات وظائف للمؤهلات المتنوعة، بدءًا من المهندسين والأطباء وصولًا إلى العمال والفنيين. يتضمن التقديم للوظائف الحكومية والإعلانات المتنوعة للشركات الكبرى. يمكنك متابعة الأهرام للتعرف على فرص العمل الأسبوعية واحتياجات السوق.

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