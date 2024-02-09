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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية.. تم الانتهاء أخيرًا من عملية التصحيح والتدقيق لنتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، حيث تم رصد الدرجات للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، تؤكد الوزارة أن عملية نشر نتائج الإعدادية تعتبر شأنًا داخليًا لكل محافظة، وذلك بناءً على تفاوت أعداد الطلاب في كل منطقة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

عاجل: رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

أخيرًا تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية بعد اعتمادها من قبل المحافظ، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق وكذلك المراجعة ورصد الدرجات، ويهتم الطلاب بنتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لأن نتائج الإعدادية مهمة للغاية من أجل تحديد مستقبل الطلاب الدراسي، خاصة أن نتائج الإعدادية يترتب عليها طبيعة التعليم في المرحلة الثانوية، خاصة مع التنوع الكبير في المدارس وأنواعها في المرحلة الثانوية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية

يمكن للطلاب الدخول إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني أو موقع مديرية التربية والتعليم واخال اسم ورقم جلوس الطالب للأستعلام عن نتيجة الشهاده الاعدادية 2024 وذلك فور الاعلان عنها مباشرة، واليكم الخطوات بالتفصيل:-

أولًا: في البداية يجب الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

•أو الدخول إلى موقع نت الإلكتروني.

•ثم الضغط على نتائج سنوات النقل.

•ومن ثم حدد الصف الدراسي.

•ثم يجب ادخال اسم الطالب ورقم جلوسة.

•ثم اضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الشهاده الاعدادية 2024 والذي جاء كالتالي:-

•جاء في 40 درجة للغة العربية.

•جاء في 20 درجة للعلوم.

•جاء في 30 درجة للغة الإنجليزية.

•جاء في 20 درجة للدراسات الاجتماعية.

•جاء في 30 درجة رياضيات ( 15 درجة للجبر-15 درجة هندسة).