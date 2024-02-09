نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الفراخ اليوم: كم يبلغ سعر الكيلو في الأسواق التجارية يوم الجمعة 9 فبراير 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع أسعار الفراخ اليوم: كم يبلغ سعر الكيلو في الأسواق التجارية يوم الجمعة 9 فبراير 2024؟.. العديد من المواطنين في مصر يقومون بالبحث عن سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة، الموافق 9 فبراير 2024، وتشير التقارير إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ خلال الأيام السابقة، على الرغم من أنها كانت منخفضة أمس بمقدار 88 جنيه للكيلو، ولكن يظهر اليوم ارتفاع جديد، وسنقوم في هذا المقال بمتابعة وتحليل تطورات أسعار الدواجن اليوم.

سعر كيلو الفراخ

الكثير من المواطنين يرغبوا في التعرف على سعر كيلو الفراخ اليوم الجمعة والموافق 9 من شهر فبراير 2024، وقد سجلت أسعار الفراخ على هذا النحو:-

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم: كم يبلغ سعر الكيلو في الأسواق التجارية يوم الجمعة 9 فبراير 2024؟

ارتفعت بقيمة 8 جنيه سعر الفراخ البيضاء لتسجل 94 جنيه للكيلو، كما تصل للمستهلك بسعر من 96 إلى 100 جنيه.

ارتفع اليوم بقيمة 3 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو من 110 جنيه إلى 111 جنيه، بينما تصل للمستهلك بسعر من 112 إلى 120 جنيه.

بينما انخفضت اليوم بقيمة 20 جنيه سعر الفراخ البلدي عند 125 جنيه، وعلى ان تصل للمستهلك بسعر 130 جنيه.

على الرغم من أنه قد استقر سعر الفراخ الأمهات الأبيض بسعر 78 جنيه، ولتصل للمستهلك بسعر من 80 إلى 85 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

من خلال السطور التالية سوف نتعرف على اسعار الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة والموافق 9 من شهر فبراير 2024، لتكون في بورصة الدواجن كالآتي:-

•اليوم الجمعة استقر كتكوت أبيض شركات يوم 30 جنيه إلى 36 جنيه.

•اليوم الجمعة انخفض ستقر كتكوت أبيض قطعان يوم 29 جنيه إلى 29.25 جنيه.

•اليوم الجمعة استقر كتكوت ساسو يوم 11 جنيه إلى 12 جنيه.

•اليوم الجمعة استقر كتكوت ساسو بيور يوم 12 جنيه إلى 13 جنيه.