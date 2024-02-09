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أحمد جودة - القاهرة - "البصل بكام".. أسعار الخضار اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في سوق العبور.. يبدأ اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، رحلة البحث عن أسعار الخضار بالكيلو من قِبل المواطنين، حيث تم الإعلان عن القائمة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور ومنصات إلكترونية متعددة، ويمكنكم الاطلاع على هذه الأسعار من خلال موقعنا الإلكتروني "دوت الخليج" لتمكين المواطنين من معرفة التفاصيل قبل التوجه للشراء من أي سوق تجزئة.

أسعار الخضار اليوم

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن قائمة أسعار الخضار اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، فقد تم الإعلان على أنه قد تم نشرها على موقع سوق العبور على النحو التالي:-

"البصل بكام".. أسعار الخضار اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في سوق العبور

•سعر الطماطم تراوح من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

•سعر البطاطس تراوح من 7 إلى 12.5 جنيه.

•سعر البصل تراوح من 7 إلى 21 جنيها.

•سعر الكوسة تراوح من 8 إلى 12 جنيها.

•سعر الجزر دون عروش تراوح من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

•سعر الباذنجان بلدي تراوح من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

•سعر الباذنجان رومي تراوح من 4 إلي 8 جنيهات للكيلو.

•سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

•سعر الفلفل رومي بلدي تراوح من 8 إلى 12 جنيها.

•سعر الفلفل رومي صوب تراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

•سعر الفلفل حامى بلدي تراوح من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

•سعر الفلفـل حامـى صـوب تراوح من 11 إلى 23 جنيها للكيلو.

•سعر الفلفل الوان تراوح من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

•سعر الملوخية تراوح من 13 إلى 15 جنيها للكيلو.