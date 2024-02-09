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أحمد جودة - القاهرة - أعلى سعر للدولار في السوق السوداء مقابل الجنية المصري اليوم 9 فبراير 2024.."يا دولار يا محيرهم".. يتسائل الكثيرون من المستثمرين والمتداولين حول معرفة أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنية المصري، ويتابع الكثيرون أسعار العملات الأجنبية بانتظام، ومن خلال موقعنا الإخباري المتنوع، سنقدم لكم تقريرًا شاملًا حول أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، تابعونا للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات حول هذا الأمر.

أعلى سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

من خلال البحث عن أعلي سعر للدولار اليوم في السوق السوداء سوف نعرض لكم اسعار الدولار اليوم وهي كالتالي:-

أعلى سعر للدولار في السوق السوداء مقابل الجنية المصري اليوم 9 فبراير 2024.."يا دولار يا محيرهم"

•وصل اليوم سعر 1 دولار أمريكي نحو قيمة 59.0 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 5 دولار أمريكي نحو قيمة 295.2 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 10 دولار أمريكي نحو قيمة 590.5 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 25 دولار أمريكي نحو قيمة 1،476.2 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 50 دولار أمريكي نحو قيمة 2،952.5 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 100 دولار أمريكي نحو قيمة 5،905.0 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 500 دولار أمريكي نحو قيمة 29،525.0 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 1000 دولار أمريكي نحو قيمة 59،050.0 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 5000 دولار أمريكي نحو قيمة 295،250.0 جنيه مصري.

•وصل اليوم سعر 10000 دولار أمريكي نحو قيمة 590،500.0 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

نوضح سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، والتي جاء علي النحو التالي:-

يأتي سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يأتي سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك المشرق نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يأتي سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

يأتي سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يأتي سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر إيران للتنمية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.