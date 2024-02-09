رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

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أحمد جودة - القاهرة - أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبدالعال،محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم السبت 24 فبراير 2024م الموافق 14 من شهر شعبان 1445هـ عقب صلاة العشاء.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه الإنابة وعلى ما تفضل به من توجيه بشأن تعظيم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين رواتب جميع العاملين بالدولة.