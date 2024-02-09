نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل صورة للمعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن الفائزين في المسابقة السياحية التي أطلقتها تحت عنوان" Alex ThroughYour Lens" لأفضل صورة عن المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة والوزارة على الفيسبوك وانستجرام (Experience Egypt) (TourismandAntiq@) (Ministry_Tourism_Antiquities@).

وقد تم تنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة فوتوبيا على هامش أسبوع "الإسكندرية للصورة " والذي أُقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار خطة الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على المقومات والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها ولا سيما تلك الموجودة بمحافظة الإسكندرية وتشجيع المبدعين وهواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية تبرز جمال هذه الأماكن، بالإضافة إلى تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة أنه سيتم تنظيم برنامج سياحي لمدة يوم للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في هذه المسابقة لزيارة محافظة الفيوم خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لافتة إلى أن هذة النوعية من المسابقات تعد إحدى الأدوات الفاعلة للتعريف بالمقاصد السياحية المختلفة وإلقاء الضوء علي تنوع وجاذبية المنتج السياحي المصري.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أنه تم نشر الصور التي قام الفائزون في المسابقة بتصويرها على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالهيئة والوزارة، كما أنه تم الإعلان عن الفائزين من خلال مؤسسة فوتوبيا وصفحات الفعالية، بالإضافة إلى التواصل معهم من خلال الرسائل علي حساباتهم الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن شروط المشاركة في المسابقة تضمنت نشر 3 صور بحد أقصى لكل متسابق، وأن تكون الصور المشاركة لم يسبق نشرها من قبل، وحصول الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على حق استخدام المحتوى في طباعته وإعادة نشره واستخدامه في وسائل الترويج المختلفة، وأن يكون المحتوى غير مخصص للاستخدام التجاري، بالإضافة إلى أن مسئولية وموثوقية ملكية المحتوى تقع على ناشره، وأن يكون المحتوي المنشور ملائم من حيث الجودة والمضمون، إلى جانب أهمية أن يُظهر المحتوى المشارك ملامح الأماكن السياحية والأثرية في محافظة الإسكندرية ولا سيما المتحف اليوناني الروماني.

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